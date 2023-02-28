Başkan Güngör: “Başımız sağ olsun”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde, büyükşehir belediyesi personellerinden 73 kişi vefat etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat’ta Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olan depremlerde büyükşehir belediyesi ve KASKİ personellerinden 73 kişinin vefat ettiğini açıkladı.

Başkan Güngör, “6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde çok sayıda vatandaşımızı Hakkın rahmetine uğurladık, yaralılarımız var. Bu büyük felakette Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ olarak 73 personelimizi kaybettik. Onlar Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz hizmet ettiler. Bizler de onları her zaman hayırla yad edeceğiz. Bu elim afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun” dedi.