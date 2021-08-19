Başkan Güngör: "Ali Kayası turizmde marka olacak"

Kahramanmaraş’ta Ali Kayası’nın turizme kazandırılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ali Kayası şehrimizin önemli bir doğal güzelliği. Bu güzelliği turizme kazandırma amacıyla bölgeye cam seyir terası ve kafeterya inşa edeceğiz. Ali Kayası, Türkiye’de önemli bir marka olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ali Kayası’nın turizme kazandırılması için iki önemli yatırımın başladığını açıkladı.

Başkan Güngör, “Ali Kayası şehrimizin önemli bir doğal güzelliği. Menzelet Barajı da bölgeye çok büyük bir güzellik kattı. Büyükşehir Belediyesi olarak Ali Kayası’na ulaşım sağlayan bir yol ve bölgeye cam teras ile kafeterya inşa edeceğiz. Yol çalışmalarına başladık. 17 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olacak. Yolumuzun açılmasıyla bölgedeki cam seyir terası ve kafeterya projemiz için malzemeleri taşımaya başlayacağız.Türkiye’nin birçok yerinde bu şekilde uygulamalar var ama Ali Kayası doğal güzellikleriyle bir marka olacak. Gerçekten bölge eşsiz bir güzelliğe sahip. Gerek baraj manzarası gerekse bölgenin coğrafyası bu çalışmayı Türkiye’de eşsiz bir yere taşıyacak. Bölge bir cazibe merkezi haline gelecek. Başlattığımız yol çalışmalarımızın ve inşa edeceğimiz cam seyir terası ve kafeteryanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.