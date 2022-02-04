Başkan Güngör: "2022’de 1.7 milyar liralık yatırım yapacağız"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, göreve geldikleri günden bu yana 1 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yıl için şehir merkezimizde de 1.7 milyar liralık bir yatırım planladık" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ve Onikişubat 2022 Yatırım Yılı toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Güngör, "Hamdolsun tarihi kalemizde restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Diğer bir tarihi mekân olan Kapalı Çarşı’mızda 70 iş yerini ve 9 kapısını kapsayan cephe yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Şehrimiz için hayata geçireceğimiz en önemli projelerden bir tanesi de Valilik Meydan Projesi. Şehrimizin tam ortasında, kent estetiğini bozan ve işlevselliği bulunmayan İl Özel İdaresi’ni de içine alan yaklaşık 40 dönümlük alanda yeni bir proje hayata geçireceğiz. İnşa edeceğimiz yeni meydanda en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, yeme içme mekânları ve sosyal alanlar yer alacak” ifadelerini kullandı.

Şehir genelinde ciddi kentsel dönüşüm yatırımlarının hayata geçirildiğini belirten Başkan Güngör, “TOKİ ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz Tekke Kentsel Dönüşüm projemizde önemli bir aşama kaydettik. Saçaklızade de inşa edilen 3 blok ve 100 konutluk projenin ardından diğer rezerv konutlarda da sona geldik. İnşallah en kısa zamanda tüm dönüşüm projelerimizi tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kentsel dönüşüm projesi başlattığımız diğer bir yer ise Sarayaltı-Kanlıdere bölgemiz. Şehir merkezinin trafik yükünü büyük oranda azaltacak olan projenin büyük bir kısmını tamamladık. İnşallah buradaki köprümüzü de tarihi yapısını muhafaza ederek restore edeceğiz. Yine aynı bölgede üç tarihi konağımız var. Burayı tekrardan restore ederek içerisinde yeme içme ve konaklama mekânları olan bir sosyal alana dönüştürerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Ulaşım yatırımlarına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde Kuzey Çevre Yolu ile ilgili bir arzımız oldu. Cumhurbaşkanımız bu yolun Karayollarına devredilmesi için gerekli talimatları verdi. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından inşallah orada da çalışmalar başlayacak. 5 kilometre uzunluğundaki bulvar ve 210 metre uzunluğa sahip İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İnşallah orası da en kısa zamanda tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine girecek. Bu projenin bize maliyeti yaklaşık 75 Milyon liralık Kahramanmaraş’ımız için önemli bir yatırım olan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerine inşa edilecek olan yeni alt geçidin ihalesi yapıldı, süreç devam ediyor. Bir diğer projemiz ise Binevler’den Üngüt’e kadar uzanan caddemiz bizim Prestij Caddemiz olacak. Buraya yeni bisiklet ve yürüyüş yolları inşa edeceğiz. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde başlattığımız yenileme çalışmalarımızda da sona geldik. İnşallah en kısa sürede tüm çalışmalarımızı bitirerek hizmete açacağız.”

Şehrimizin turizm alanlarında da bir dizi yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelini artırmak için yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizin gözde kayak merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin turizm potansiyeline önemli katkı sağladık. Bu yıl hedefimiz 500 bin kişiyi kayak merkezimizde misafir etmek. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl Yedikuyular’a yeni bungalov evler, otel ve kayak pistleri inşa edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar sayesinde İnşallah Yedikuyular Kayak Merkezi’mizi sadece bölgenin değil tüm Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden birisi haline getireceğiz” diye konuştu.