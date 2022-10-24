Balcıoğlu’ndan Kahramanmaraş’a uçak müjdesi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türk Hava Yolları ve Pegasus ile yaptıkları görüşmeler sonucunda yaz döneminde Kahramanmaraş’a sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez düzenli uçak seferi düzenleneceğini söyledi.

Balcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus Hava Yolları yetkilileriyle yaptıkları görüşmeleri tamamladıklarını belirterek, "Ama ikisinden de söylemek için izin aldık. Pegasus Hava Yolları da Türk Hava Yolları da yaz döneminde uçaklarını düzenli olarak indirme sözü verdiler. Bu bizim için bir müjde diye düşünüyoruz. Bu sözümüzün ispatı da eğer bugün Türk Hava Yolları internet sayfasından yaz programı için bilet alacaksınız sabah ve akşam uçaklarımızın her gün olduğunu göreceksiniz. Herkesin bu konuda bir tuzu bir katkısı var. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.