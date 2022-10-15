Balcıoğlu: "İletişimin azaldığı çağda gerekli olan şey okumaktır"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, “İletişimin azaldığı bu çağda çok daha fazla gereken şey okumaktır” dedi.

Kahramanmaraş Uluslararası 8’inci Kitap ve Kültür Fuarı açılışına katılarak yayınevlerinin stantlarında kitapları inceleyip satın alan Başkan Balcıoğlu, her yaşta insanın kitap okuması gerektiğine vurgu yaptı. Balcıoğlu, “Bu önemli organizasyonun sekizinci kez yapılması bu memlekete anlam katıyor. Edebiyat kenti Kahramanmaraş’ta kitap fuarı olmalı ve böyle olmalı. Her seferinde daha büyük olsun istiyorum Kahramanmaraş’ı çok sevdiğimiz ve çok önemsediğimiz için de hep daha iyisini daha mükemmelini istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş’ın ruhu ince, yapısı ince ve kalbi hassas bir kent olduğunu ifade eden Balcıoğlu, "Bizim kitap okuyarak biraz daha bu işte kendimizi geliştirmek ve ilerleme zorunluluğumuz var. Çünkü 200 kelime ile konuştuğumuz söyleniyor halbuki bizim dilimiz 2 bin kelimeden oluşuyor. Kitap okumak bu yüzden önemli ve bilgi dağarcığımızda beraber kelime dağarcığını da arttırmaya yarıyor. Bir rengi veya bir şeyi bir kelime ile anlatmak yerine bunu 7-8 kelime ile anlatmalıyız. İletişimin azaldığı bu çağda çok daha fazla gerek olan şey okumaktır” diye konuştu.