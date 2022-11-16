Balcıoğlu: "Germanicia’da tavuk kümesi yapmıyoruz, mozaik çıkartıyoruz"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Germenicia Antik Kenti’nde başlattıkları çalışmaları eleştirenlere, “Biz orada tavuk kümesi yapmıyoruz, biz orada mozaikleri çıkartıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini arttırmak ve şehrin katma değerini yükseltmek için planlı ve programlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın potansiyel turizm alanları arasında yer alan Germenicia Antik Kenti’nin daha fazla turist ağırlaması için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Germanicia, bu kentin bir değeridir. Biz bu değerin tanıtımını sempozyumlarını yaptık. Germanicia Türkiye’deki bütün mozaiklerden daha büyük ve daha değerli. Bunun çıkması için daha önce çalışmalar gerçekleştirdik. Biz o adadaki çalışmaları tekrar devam ettirip açalım dedik ve o alana kafeterya kurmayı düşündük. Turist geldiğinde Germanicia’daki o mozaiklerin ve kendisinin fotoğrafını çeksin, güzel vakit geçirerek bizim tanıtımımızı yapsın istedik. Germanicia’da çalışmalara başladık, ilk balyozu vurduk daha sonra bize şov yapıyorlar diye yazdılar çizdiler. Biz orada tavuk kümesi yapmıyoruz, biz orada Germanicia’daki bütün mozaikleri çıkartıyoruz. O mozaikler tek tek fırçalanarak gün yüzüne çıkıyor. Kazma ile kepçe ile kamyonlarla yapılan bir iş değil, ne olursunuz biraz vicdan. Germanicia’ya başladık, inşallah Germanicia’yı biz bitireceğiz” dedi.

Balcıoğlu, Kahramanmaraş’a "turist yolu" kazandırmak için de bazı projelerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kendimize hedef koyduk ve şehrimizi turizm alanında daha ileriye taşımak için çaba sarf edeceğiz. Belediye Çarşısı yapıldı, çok güzel oldu. Demirciler Çarşısı yapıldı çok güzel oldu. Biz de turist yolu yapalım, Belediye Çarşısının ucu ile Şeyh Adil Mezarlığının arasını düzgünce bir yol yaparak Kıbrıs Meydanı’ndan yürüyerek o yoldan geçerek istediği şeyleri alabilmesini sağlayacağız. Bu projeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile paylaştık kendisi de beğendi. Sarayaltı yolu ve devamında bulunan yolların tamamlandığında gayet güzel bir turist yolunu Kahramanmaraş’a kazandırmak için çalışacağız.”