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Balcıoğlu: "1 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 70’i tekstil ve hazır giyimden"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, kentteki 1 milyar dolar ihracatın yüzde 70’ini tekstil ve hazır giyim sektörünün gerçekleştirdiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 23.12.2020, 12:02
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Balcıoğlu: "1 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 70’i tekstil ve hazır giyimden"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, kentteki 1 milyar dolar ihracatın yüzde 70’ini tekstil ve hazır giyim sektörünün gerçekleştirdiğini söyledi.

KMTSO ve 43 ülkede 2 bin 300’den fazla hazır giyim mağazasına sahip H&M işbirliği imkanlarını geliştirmek için “Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Yeni Dönem Stratejiler" konulu etkinlik düzenlendi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş ekonomisi ve tekstil sektörü hakkında bilgi vererek şehrin ekonomik büyüklüğünün 31 milyar lira olduğunu ve bunun içerisinde sanayinin payının yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Balcıoğlu, “Kentte en büyük endüstri konumunda bulunan tekstil sektöründe yılda 720 bin ton iplik, 475 milyon metre dokuma kumaş, 244 milyon metre denim, 300 bin ton örme kumaş ve 46 milyon parça konfeksiyon üretimi yapılıyor. Türkiye’de İplikte yüzde 36, dokuma kumaşta yüzde 15, denim kumaşta yüzde 30, örme kumaşta yüzde 15 paya sahibiz. 1 milyar dolar ihracatımızın yüzde 70’i tekstil ve hazır giyim sektöründe gerçekleştiriliyor.”

Kahramanmaraş’ın pandemiye rağmen istihdamını yükselten nadir kentler arasında yer aldığını ifade eden Balcıoğlu, tekstil ve hazır giyimde sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında çevreye saygılı giysiler, yenilenebilir enerji tüketimi, su kullanımının azaltılması ana hedefleri ile üretim yapıldığının altını çizdi.

Balcıoğlu, “Organik pamuk, Better Cotton ve geri dönüştürülmüş elyaf gibi daha sürdürülebilir hammaddeler bu konuda bir başlangıç. Sürdürülebilir Gelecek ilkesi ile tekstil ve hazır giyimde enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Susuz boyama makineleri, su kullanımını minimuma indiren, çevreye zarar vermeyen ve maliyeti düşüren özelliklere sahip teknolojilerin tekstil terbiyesine adaptasyonu en önemli gündemimizi oluşturuyor. Kahramanmaraşlı tekstilciler Türkiye’de bir ilke imza atarak, Better Cotton üretimini başlattılar. Kahramanmaraş’ta 45 tekstil üreticisi firmanın Better Cotton hesabı mevcut. Türkiye’den en çok Better Cotton alımı yapan 10 firmadan üçü Kahramanmaraş’ta bulunmaktadır. 2020 Sezonu lisanslanan tahmini Better Cotton üretim rakamlarına göre Türkiye’de iyi pamuk yetiştirilen 7 ilden biri Kahramanmaraş’tır. Bu yıl, yaklaşık 400 hektar alanda 2 bin tondan fazla kütlü pamuk üretimi gerçekleştirilmiştir. Cotton Made in Africa sertifikasyon programına Kahramanmaraş damgası vuruldu. Amacı, Afrika’daki küçük çiftçilerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek ve çevreyi korumak için bağış yerine ticaret yoluyla insanlara yardım etmek olan Cotton Made in Africa sertifikasyon programına Kahramanmaraş damgası vurulmuştur. Türkiye’den üye 19 firma yer almakta ve bunların 6’sı Kahramanmaraşlı üreticilerdir.”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak büyük ölçekli 2 sürdürülebilirlik projesi yürüttüklerini ifade eden Balcıoğlu, Tekstil Katı Geri Dönüşümü ve Simbiyoz Merkezi Projesi kapsamında, tekstil sektöründe oluşan atıkların ekonomiye kazandırılması ve diğer sektörlerce hammadde olarak kullanılacağını söyledi. Tasarım Merkezi Projesi kapsamında ise sürdürülebilir tasarım mantığının ürünlere aktarımı ile hem bölgedeki firmalara ciddi bir farkındalık oluşturulacağını hem de rekabet gücünün artırılacağını bildirdi.

Kentte, kalite ve sosyal uygunluk standartlarının başarıyla yerine getirildiğinin altını çizen Balcıoğlu şunları kaydetti. “Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekli değerli markaların önde gelen tedarikçileri arasında yer alan 60’tan fazla üreticimiz, bağımsız sertifikasyon kuruluşlarınca denetim ve gözetimine tabi olup kalite ve sosyal uygunluk standartlarını başarıyla yerine getirmektedir. Rejenere ipliklerde Kahramanmaraş’ta yoğun şekilde üretim gerçekleştirilmektedir. Tekstil atıklarının uzun yıllardır geri kazanımı yapıldığı Kahramanmaraş lisanslı elyaf geri kazanım yatırımlarına devam ediyor. Kurulu tesislerimiz ve devam eden projelerimizle Kahramanmaraş bu alanda da öncü illerden birisidir”
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