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Baharın gelmesiyle renk cümbüşü oluştu

Kahramanmaraş’ta baharın gelişiyle canlanan doğayla birlikte yeni hizmete açılan park ve bahçeler vatandaşların uğrak yeri oldu.

KAHRAMANMARAŞ 27.04.2021, 12:11
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Baharın gelmesiyle renk cümbüşü oluştu

Kahramanmaraş’ta baharın gelişiyle canlanan doğayla birlikte yeni hizmete açılan park ve bahçeler vatandaşların uğrak yeri oldu.

Dulkadiroğlu Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yeni park ve bahçeler yoğun ilgi görüyor. Bitki türlerinin tanınması ve doğa koruma bilincinin geliştirilmesinin yanında doğal kaynaklarının tanıtımı ve korunmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılan ilçede ortaya çıkan manzaralar eşsiz güzellikler sunuyor.

Oorman kokusunun içinde, temiz havada yürüyüş ve spor yapanların da mekanı haline gelen ilçe doğal güzellikleriyle vatandaşları cezbediyor.
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