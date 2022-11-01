Bağ evi hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta bağ evleri ve otomobillerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, bağ evlerinde ve otomobillerde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Çalışmada olayın şüphelileri F.G. ve Z.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.