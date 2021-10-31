Atık pil topladılar ödülü kaptılar

Dulkadiroğlu Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğiyle atık pil toplayan okulları ödüllendirdi.

Her yıl gerçekleştirilen ödül dağıtım programı, pandemi dolayısıyla 2020 yılında ertelenmişti. Bu yıl Kahramanmaraş’ta rekor düzeyde pil toplayan Dulkadiroğlu İlkokulu oldu.

Dulkadiroğlu İlkokulu öğrencilerine masa tenisi seti hediye eden Dulkadiroğlu Belediyesi, 5 Nisan Ortaokulu, Yaşar Gölcü İlkokulu, Hacı Osman Arıkan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine de çeşitli spor malzemeleri verdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Sıfır Atık konusuna çok büyük önem veriyoruz. Bu önem çerçevesinde özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı teşvik etme adına çeşitli çalışmalara katılıyoruz. Bunlardan bir tanesi de atık pil toplama konusudur. Bu konuda çocuklarımızı teşvik etme adına çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğiyle ortaklaşa bu kapsamda bir hediye organizasyonu yaptık. Şuanda hediyeler okullarımıza iletildi. Bu yıl ve sonrasında da aynı şekilde bu ödüllendirme çalışmaları devam edecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Sıfır Atık konusunda bilinçlenmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.