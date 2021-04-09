Arterler rengarenk oldu

Kahramanmaraş’ta arterlere dikilen farklı türdeki çiçekler bahar ayının gelmesiyle birlikte kavşak ve bulvarları renklendirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları şehri renklendirdi. Kavşak ve bulvarlara dikilen binlerce mevsimlik çiçek bahar aylarının gelmesiyle birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Madalyalı Kavşak, Diş Hastanesi Kavşağı, Tekerek Akdo Kavşağı, Sümbüllü Kavşağı, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Kavşağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı ve Dondurmalı Kavşak gibi merkezi birçok noktada renkli görüntüler oluşuyor.

Geçtiğimiz aylarda kavşaklarda lale, süs lahanası ve hercai menekşe gibi farklı türlerde binlerce çiçek toprakla buluşturulmuştu.