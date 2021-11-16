"Arda ile Ceren" Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş’ta Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen "Arda ile Ceren" çocuk tiyatrosu yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, TRT Çocuk kanalında yayınlanan "Arda ile Ceren" adlı çizgi film, Kahramanmaraş’ta sahneye taşındı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak gösterilen tiyatro, minikler kadar yetişkinler tarafından da ilgiyle takip edildi. İki kahramanın hayatından eğlenceli kesitlerin anlatıldığı tiyatro gösterisinde minikler hem eğlendi, hem öğrendi.