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Andırın’da kartpostallık manzara
Kahramanmaraş’ta Kesik Barajı Çınargeçidi eşsiz doğası ve manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2022, 10:17
Kahramanmaraş’ta Kesik Barajı Çınargeçidi eşsiz doğası ve manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Andırın ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Kesik Barajı Çınargeçidi doğal güzellikleri ve serin havasıyla doğa severlerin ilgisini çekiyor. Doğaseverler, "Burada harika manzaralar var ve görselliği ile kendine hayran bırakıyor" dedi.