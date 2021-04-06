Andırın’a 6 bin metrekare parke yol

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Beşbucak grup yolunda başlatılan 6 bin metrekarelik parke yol çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 6 bin metrekarelik parke yolun yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik kısmı tamamlandı. 5 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu tamamlandığında, civar mahalde bulunan çiftçilerin zirai bölgelere ulaşımının kolaylaştırılması ve trafik akışının kesintisiz şekilde sağlanması hedefleniyor.

Beşbucak Mahallesi Muhtarı Halil Eskici çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallemiz özellikle sonbahar ve kış aylarında yağışlar nedeniyle ulaşımın zorlaştığı bir araziye sahip. Bu yolumuzda da kar ve çamur nedeniyle ulaşım sağlayamıyorduk. Büyükşehir Belediyemize durumumuzu bildirdik. Ekipler grup yolumuzda yenileme çalışmaları başlattı. Artık komşu mahallelerimize kısa sürede ulaşım sağlayabileceğiz. Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız da çalışmalardan son derece memnun" dedi.