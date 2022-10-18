Anaokulu öğrencileri için kitap yazdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde öğretmenlik yapan Emine Erdinç’in ‘Mavi Düşleri Olan Kozalak’ adlı kitabı çıktı.

Anaokulu öğretmeni Emine Erdinç, kaleme aldığı kitabını Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin’e takdim ederek mutluluğunu paylaştı.

Çocukların hayal dünyasını süsleyen sevgi, güven ve arkadaşlık duygularını besleyen hikayenin yazarı Erdinç, Elbistan anaokulu öğrencileriyle de bir araya geldi.

Emine Erdinç, kitabını, “Bir gün küçük kozalak rüyasında uçtuğunu görür. Uçabilmek için çeşitli yollar araştırır ve maceralara atılır. Acaba küçük kozalak vazgeçecek mi uçma sevdasından? Yoksa hayallerine ulaşabilmek için bir çözüm yolu üretebilecek mi?” cümleleriyle özetledi.