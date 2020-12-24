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Alpedo’ya yılın başarılı dondurma marka ödülü
Kahramanmaraş’ta Kervan Pastanelerinin markası olan Alpedo, yılın en başarılı dondurma markası ödülünü aldı. Pek çok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde Alpedo adına ödülü Sami Kervancıoğlu aldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.12.2020, 17:29
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Kahramanmaraş’ta Kervan Pastanelerinin markası olan Alpedo, yılın en başarılı dondurma markası ödülünü aldı. Pek çok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde Alpedo adına ödülü Sami Kervancıoğlu aldı.
İstanbul’da Profilo AVM Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreninde 2020 yılında alanında en başarılı olan kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Ödül töreninde Kahramanmaraş adına "Yılın En iyi dondurma Markası" ödülünü Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu aldı.Kervancıoğlu ödül treninde yaptığı konuşmada, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aslında ödül törenine dondurmamızla gelecektik ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle yiyecek içecek yasak olduğu için getiremedik. Bizlerde Kahramanmaraş Alpedo olarak bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
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