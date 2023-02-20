Alpedo Kervan depremzedelere sıcak yemek ulaştırıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası, Kervan Lezzet Gurubu, depremzedelere sıcak yemek ulaştırmak için seferber oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen büyük depremler sonrasında, depremzedelere sıcak yemek ulaştırmak için bütün kurumlar seferber oldu.

Depremin ilk anından itibaren organize şekilde Kahramanmaraş’ın tüm bölgelerine yemek ulaştıran Kervan Lezzetler Grubu, depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kervan Lezzet Gurubu şehrimizin en ücra köşeleri başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza var gücüyle yemeklerini ulaştırma adına çalışmalarını sürdürüyor. Kervan sizler sayesinde bugünlere gelmiştir, depremzede vatandaşlarımızı da bir an olsun yalnız bırakmayacak. Yaralarımızı bir bir saracağız” dedi.