Aldıkları sertifikayla dünya mutfaklarında çalışabilecekler

Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları’nın (KAMEK) Aşçı Yardımcılığı Kursu yeni dönemde pratik eğitimlere başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları yeni dönemde 16 branşta eğitimlerini sürdürüyor.

Uzman eğitmenlerin gözetiminde teorik eğitimlerini tamamlayan 28 kursiyer, profesyonel mutfaklarda pratikte de birçok yeterlilik kazanıyor. Toplamda 5 ay sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verilecek. Şimdiye kadar toplamda 461 kişinin mezun olduğu Aşçı Yardımcılığı kursundan sertifika alan kursiyerler, eğitimlerdeki kazanımlarıyla çeşitli otellerde ve dünya mutfaklarında istihdam edilebiliyor.