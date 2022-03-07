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Akü hırsızı tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 7 ayrı akü ve oto teybi hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2022, 09:29
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 7 ayrı akü ve oto teybi hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elbistan’da farklı tarihlerde gerçekleşen akü ve oto teybi hırsızlıklarının failini yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. 7 ayrı otodan akü çaldığı belirlenen T.P. (25) adlı şüpheli, asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.