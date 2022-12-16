AKEDAŞ’tan yerli ve milli trafo sacı projesi

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. “Milli Olarak Trafo Çekirdek Sacının Yerli Üretiminin Sağlanması için Fizibilite Çalışması” konulu araştırma ve geliştirme projesiyle ilgili çevrimiçi seminer düzenledi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı için bir taraftan teknoloji ve altyapıya önemli yatırımlar yapan diğer taraftan ise inovatif Ar-Ge projeleri geliştiren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. çevrimiçi seminerde sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun desteğiyle yürütülen projeye yönelik, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerde, aynı zamanda proje paydaşlarından olan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Zenithar temsilcileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve TEDAŞ temsilcileri, Datsan, Beta ve Enpay gibi elektromekanik sektör temsilcileri, ELDER ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden temsilciler ile Üniversitelerden akademisyenler yer aldı.

Moderatörlüğünü N.Didar Akar’ın üstlendiği, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi Ar-Ge Şefi Tuba Avşar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Doç. Dr. Celal Kurşun, Zenithar temsilcileri Süheyla Işık ve T. Rauf Holdur, Beta Transformatör Ar-Ge Müdürü Gökmen Akyıldız ve Datsan Transformatör kurucu ortağı Seyithan Karaozan’ında söz aldığı seminerin açılış konuşması, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı. Yılmaz konuşmasında, “Bu projeyi kamu, sektör ve sanayi için önemli görüyoruz. Türkiye’nin mevcut ihtiyaçlarını karşılamak, ithalata bağımlılığı en aza indirmek, yurt dışına ihraç edilebilecek ara malzemelerin ithalatını azaltmak ve ilerleyen teknolojide değerli bir Ar-Ge altyapısı kazanmak adına, bu projenin çıktılarını ivedilikle ve ayrıntılarıyla değerlendireceğiz” dedi.

2021 Temmuz döneminde EPDK tarafından kabul edildikten sonra çalışmalarına başlanarak AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Ar-Ge Merkezi koordinatörlüğünde Aralık ayı itibari ile başarılı bir şekilde tamamlanan projeyi konu alan seminerde; proje ile dünyada üretimi sadece belli bazı ülkelerde bulunan ve stratejik öneme sahip silisli sacın ülkemizde devlet destekli üretiminin nasıl yapılabileceği ile var olan dışa bağımlılığın nasıl ortadan kaldırılacağına dair yapılan fizibilite çalışmaları, silisli sacın üretim süreci ve üretim aşamaları, Türkiye’nin Demir-Çelik sektöründeki konumu, Türkiye’deki Demir-Çelik yatakları, silisli sac üretiminde Silisyumun (Si) önemi ve projenin ülke ekonomisine katkısı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.