Akedaş’tan Pazarcık’a 5 yılda 30 milyon liralık yatırım

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Narlı Mahallesinin ana caddesinde aydınlatma çalışmasını tamamladı.

Akedaş. Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleriyle birlikte eş zamanlı çalışmalarını Pazarcık ilçesinde sürdürdü. Pazarcık’ta eski şebeke ve direklerden başlayan çalışma ilçe geneline yayılırken, ilçeye son 5 yılda 30 milyon liralık yatırımın yapıldığı öğrenildi. Pazarcık’ın Narlı Mahallesinde de özellikle yer altı şebeke ve aydınlatmayla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arızaları da asgariye indirmek için dağıtım hatlarının da güvenliğini, yer altına şebeke döşeyerek sağlayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., 800 metre mesafedeki beton direkleri kaldırarak şebekeyi yer altına aldı.

Yapılan aydınlatma hizmeti, Kahramanmaraş’tan Narlı ve Gaziantep’e seyahat eden sürücülerin ve bölgedeki yayaların can güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağladı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Pazarcık İşletme Şefi Mustafa Kemal Çetkin, Pazarcık ilçesi geneline son 5 yılda 30 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, “Doğa olayları gibi dış etkenlerden gelen arızaların yaşanmaması için özellikle ilçe merkezimizdeki bazı şebeke hatlarını yer altına aldık. Kırsal alandan geçen şebeke hatlarımızı ise yol kenarına alarak, arızaları en kısa sürede gidermeyi hedefledik. İlçemizdeki hızlı büyüyen mahallelerimizin ihtiyacını karşılamak için 2021 yılı yatırım programında yer alan ilave trafo çalışmalarımız sürecek. İlçemizde 35 bin abonemiz bulunmakta ve her abonemizin kaliteli enerji alması için sahada tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte 7 gün 24 saat görev başındayız” dedi.