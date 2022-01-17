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AKEDAŞ’tan elektrik faturalarında yeni dönem açıklaması

Kahramanmaraş Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. yeni uygulamaya giren kademeli elektrik tarifesinin detaylarını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 17.01.2022, 15:33
AKEDAŞ’tan elektrik faturalarında yeni dönem açıklaması

Kahramanmaraş Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. yeni uygulamaya giren kademeli elektrik tarifesinin detaylarını açıkladı.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. İş Zekası ve Raporlama Yöneticisi Hamdi Kemal Özdemir, mesken kullanıcıları için 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren 150 kwh’ye kadar ve 150 kwh üzerindeki elektrik tüketiminin kademelere ayrılarak faturalandırılacağı kademeli elektrik tarifesi uygulamasını tüm ayrıntılarını grafiklerle anlattı.

Uygulamanın asıl hedefinin verimliliği artırmak ve tasarruf odaklı olduğunu belirten Özdemir, “Bu değişiklik ile enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması da gözetilmektedir” dedi.

Asıl hedefin verimliliği artırmak olduğunu söyleyen Özdemir, “Az tüketene daha düşük, çok tüketene daha yüksek tarife uygulanacağından bu tarifenin daha sosyal daha sürdürülebilir bir hale geleceği ve enerji verimliliğine teşvik edici olacağı söylenebilir. Kademeli elektrik tarifesi ile 2021 yılının Ocak ayında aylık 206 TL’lik faturaya denk gelen tüketim düşük kademeli tarifeden, bu tutarın üstüne denk gelen tüketim ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılacaktır. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin görevli olduğu Adıyaman- Kahramanmaraş bölgesinde yaklaşık 340 bin elektrik abonesinin faturasının tamamı düşük kademeli tarife birim fiyatından kesilecek, belirlenmiş kademenin üstünde tüketimi olan 215 bin abonenin elektrik faturası ise kıst hesabı yapılarak kesilecektir” ifadesini kullandı.

Özdemir kademeli elektrik tarifesinin detaylarını şöyle açıkladı:

"Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 01.01.2022 dönemi ilk çeyrek tarife tablolarına göre 1 Ocak’tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Bölgemizdeki müşterilerimizin yüzde 39 u 150 kwh üzerinde tüketim yapmasına karşılık toplam tüketimin ise yüzde 63’ünü gerçekleştirmektedirler

Adıyaman il merkezinde en çok tüketim yapan mahalleler Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi ve Altınşehir Mahallesi olarak görünüyor iken en çok tüketim gerçekleştiren beş mahalle toplam tüketimin yüzde 38’ini gerçekleştirmektedir.

Elbistan ilçesinde ise Yeşilyurt Mahallesi ve Kızılcaoba Mahallesi en yüksek tüketim değerlerine ulaştığı görülüyor iken en çok tüketim gerçekleştiren beş mahalle toplam tüketimin yüzde 47’sini gerçekleştirmektedir.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde en çok tüketim yapan mahalleler Haydarbey Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi ve Yirmiikigün Mahallesi olarak görünüyor iken en çok tüketim gerçekleştiren beş mahalle toplam tüketimin yüzde 24’ünü gerçekleştirmektedir. Dulkadiroğlu ilçesinde ise Doğukent Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi en yüksek tüketim değerlerine ulaştığı görülüyor iken en çok tüketim gerçekleştiren beş mahalle toplam tüketimin yüzde 20’sini gerçekleştirmektedir.

Standart bir hanede en çok elektrik tüketen 3’lü buzdolabı, fırın ve ütüdür. Aylık tüketimi 150 kWh olan bir hanede bu tüketimler toplam tüketimin yüzde 53‘ünü oluşturmaktadır. Enerjiyi verimli kullanmak adına aşağıda birkaç basit öneriyi uygulayabilirsiniz.

- Bir buzdolabı için soğutma kısmı için ideal soğutma derecesi 3-5 santigrat derece aralığıdır; dondurucu kısmı ise -18 santigrat derecede kullanılmalıdır.

- Yemek pişirmeyi bitirmek için cihazın kalan ısısından yararlanmak adına pişirme bitiminden yaklaşık 10 dakika önce fırını kapatın.

- Ütü yaparken son birkaç parçada ütüyü fişten çekip mevcut sıcaklığı ile kullanmak da enerjiyi verimli kullanmaya imkân tanır.

- Kettle kullanmanız gerektiğinde, içerisine ihtiyacınızdan fazla su doldurmayın. Sadece ihtiyacınız kadar su doldurarak tasarruf edebilirsiniz.

- Yüksek olmayan evlerin etrafına kışın yapraklarını döken ağaçlar dikin.

- Gün ışığından yararlanın. Gündüzleri perdelerinizi açık tutarak, güneşin evinizi ısıtmasını sağlayın.

- Lambalar belirli aralılarla temizlenmelidir. Üzerinde biriken toz aydınlatma seviyesini düşürecektir.

- Evinizin duvarlarını açık renklere boyayın. Daha çok ışık yansıması sağlayabilirsiniz.

- Evdeki lambaları odanızın köşesine koymayı tercih edin. Böylelikle ışık köşe duvarlardan yansıyacak ve daha çok aydınlatacaktır.

- Cep telefonu ve bilgisayarınızı tüm gece şarja takılı bırakmayın. Bataryası dolmasına rağmen şarjda bırakılan cep telefonları gereksiz elektrik tüketimine devam eder. Şarjda bırakılan cep telefonları bir saatte yaklaşık olarak 0,004 Watt elektrik tüketir. Ayrıca telefonu şarjda bırakmak, telefonun pil ömrünü de kısaltır.

- Çamaşırları, kurutma makinesinde kurutmaktansa asarak kurutmayı tercih edin.

- Saç kurutma makinesini kullanırken fazla elektrik tükettiklerini unutmayın. Daha düşük sıcaklıklarda kullanın. Hem saçınıza zarar vermesini engellemiş olursunuz.

- Çoğu bilgisayarda enerji tasarrufu için yerleşik ayarlar bulunur. Enerji ve “Uyku” modu ayarlarınızı düzenleyerek güç tüketimini otomatik olarak düşürün.

- Masaüstü bilgisayar yerine laptop kullanmayı tercih edin. Laptoplar masa üstü bilgisayarın kullandığı enerjinin üçte birini harcarlar.

- Ekranınızın kilitleme süresini kısa tutun. Telefonunuzda ve Bilgisayarınızda Bluetooth kapalı tutun.

- Tüm bu önerileri uygulamakla birlikte Elektrik tarifelerinizi kontrol ederek daha avantajlı bir tarifeye geçmek için şirketimize başvurabilir enerji danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

Enerji verimliliği yüksek cihazlar kullanıldığında çok daha fazla tasarruf yapabilirsiniz. Örneğin A sınıfı bir buzdolabı yerine A++ bir buzdolabı kullandığınızda bu cihazın tüketiminden dolayı faturaya yansıyan maliyet yüzde 151 oranında azalabilir.

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