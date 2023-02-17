Akedaş’tan ‘elektrik’ açıklaması

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamada “Kahramanmaraş’ta mevcut 8132 trafomuzun 8099’u enerjilendirilmiş olup, 33 trafomuz için enerjilendirme çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

Yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen, iki büyük deprem yaşandığını hatırlatılarak, "Yaşanan depremler ile birlikte, başta Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere bölgemizde yer alan 10 ili kapsayan büyük bir coğrafyada, ciddi bir yıkım meydana gelmiştir. Deprem ile birlikte meydana gelen yıkım, OG ve AG elektrik iletim ve dağıtım hatlarımız ile trafolarımızda da ciddi bir hasara neden olmuştur" denildi.

İlk andan itibaren, ekipler tarafından elektrik dağıtım OG ve AG şebekelerinde hasar tespitleri yapılarak, bölgeye yeniden enerji v verilme çalışmalarına başlandığı kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi;

"Bu çerçevede AFAD ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirdiğimiz planlama çerçevesinde, il ve ilçe merkezlerimizde enkazlar ve arama kurtarma faaliyetleri açısından hayati tehlike arz etmeyen bölgeler beslenmeye başlanmış, geldiğimiz noktada Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde AG ve OG şebekelerimiz yüzde 99 oranında enerjilendirilmiştir.

Bu çerçevede, Kahramanmaraş’ta mevcut 8132 trafomuzun 8099’u enerjilendirilmiş olup, 33 trafomuz için enerjilendirme çalışmalarımız devam ederken, Adıyaman’da mevcut 5535 trafomuzun 5514 ü enerjilendirilmiş olup, 21 trafomuz için de çalışmalarımız devam etmektedir.

Bununla birlikte artçı depremlerin devam etmesinin yanı sıra evlerini kullanamayacak durumda olan vatandaşlarımız için AFAD tarafından Kahramanmaraş’ta 43 lokasyonda kurulan toplam 10.324 çadırın tamamı ile Adıyaman’da yine AFAD tarafından 16 lokasyonda kurulan toplam 4940 adet çadırın tamamı enerjilendirilmiş durumdadır.

Geldiğimiz nokta itibari ile Türkiye’nin dört bir yanında görevli dağıtım şirketleri, büyük bir personel ve ekipman desteği ile yanımızda yer almaktadır. Bu çerçevedeşuan Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerimizde destek ekiplerimiz ile birlikte toplam 949 personel, 216 adet araç ile çalışmalarımıza devam ederken, şebeke üzerinden enerjilendirilmesi henüz mümkün olmayan bölgeler için 9202 kVA gücünde toplam 162 adet jeneratör devreye alınmış durumdadır.

Kahramanmaraş ve Adıyaman için ilk andan itibaren gerek enkazlardan yaralıların kurtarılması, gerekse elektrik şebekemizin ayağa kaldırılması adına büyük bir özveri ile çalışan personellerimizle birlikte, bizleri bu büyük yıkım karşısında yalnız bırakmayan dağıtım şirketlerimiz ve personellerine de gönülden teşekkür ediyoruz.

Hep birlikte başaracağımıza olan inancımızla çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz.”