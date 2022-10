AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Kitap okumayı bilmediğimiz için pek akılda kalmıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Kitabı okuyoruz ama aklımızda bir şey kalmıyor. Çünkü yanlış okuyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda ‘Kitap Sindirme Yöntemi’ başlıklı konferansta kitapseverlerle bir araya geldi.

Mustafa Şen, “Vakıf olmak demek, durmak demek. Dur ve düşün, durup düşündüm deme. Demek ki bu düşünme işi koşarken olmuyormuş. İşte durduğunuzda düşündüğünüzde yani vakıf olduğunuzda mevzuya, konuya okuduğunuz şeye o zaman bu yaptığınız şey iş, eylem ve saygıya değer bir şey oluyor. Öbür türlüsü okudun, geçtin okurken birinci paragrafı okudun, sonuna gelmeden başını unuttun. Neyse bir daha baktın oraya geldin ikinci paragrafa, birinci paragrafta ne okumuştun? Geçtin ikinci sayfaya aslında denizde yüzüyorsun o sırada. Abi sen kitap mı okuyorsun, denizde mi yüzüyorsun, ne yapıyorsun? Neden böyle oluyor? Kitap okumayı bilmediğimiz için. Şimdi her şeyin bir yöntemi var ve bu yöntemlere uymazsak, bu yöntemleri uygulamazsak bu işler olmuyor. Kitabı okuyoruz ama aklımızda bir şey kalmıyor. Okuyoruz yüzde bir, yüzde üçü, yüzde beşi kalıyor aklımızda. Halbuki neden yüzde sekseni, doksanı kalmasın? Çünkü bir yanlış yaşıyoruz ikincisi yanlış okuyoruz. Kitap okumayı bilmediğimiz için pek akılda kalmıyor” dedi.

Kitap okurken not almanın önemine değinen Şen, “Özellikle bu modern çağda hafızamız dağınık olduğu için not almak gerekiyor. Eskiler kitapların arkasında yer alan boş sayfalara not alırdı. Okuyan iyi bir okuyucuysa, yani sindirici, vakıf olacağı durup düşünür. Yani iyi okuyucuysa kitaptan almadığını bile oturup buraya yazardı” diye konuştu.

Mustafa Şen sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Önce bölümleri okuyacağım. Sonra bölüm aralarını okuyacağım. Sonra kitabı kapatacağım. Ben ne okudum diye düşüneceksiniz. Yazarı okuduk şurada bir şey varsa okuduk içindekiler sayfasını okuduk ve içindekiler sayfayı okuduktan sonra kapatıp kitabı üzerine bir beş dakika düşüneceksiniz arkadaşlar ve okuduğunuza vakıf olacaksınız.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, konferansın ardından kaleme aldığı Zihin Çizgileri adlı kitabını imzaladı.