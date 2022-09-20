AIPH’den Expo 2023’e denetim

Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesinin ev sahipliği yapacağı EXPO 2023, EXPO’ların en üst denetim organı olan Uluslararası Bahçe Bitki Üreticileri Birliği’nin (AIPH) periyodik denetiminden geçti.

AIPH’in Hollanda’da gerçekleştirilecek olan Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, Başkan Yardımcısı Leonardo Capitano, Uluslararası İlişkiler Direktörü Treve Evans, Sergiler Komitesi Başkanı Kevin Chung, AIPH Yönetim Kurulu üyesi ve Orta Anadolu Süs Bitkileri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, ilk olarak Başkan Mahçiçek’i Belediye Toplantı Salonu’nda ziyaret etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 Alanı’ndaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, "2023’de açılışın gerçekleştireceğimiz EXPO’muzla ilgili hem toplantılarla hem de alanımızda yerinde bilgilendirmelerde bulunacağız. Küresel ekonomik sıkıntılardan dolayı bir miktar zorluklarla karşılaştık. Bütün bu ekonomik sıkıntıları aşacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık, EXPO alanının içerisinde projelerimizin tamamının da ihalelerini gerçekleştirdik. Alandaki çalışmalarımız süratle devam ediyor. Umuyorum ki vaktinden önce bitireceğiz ve herhangi bir aksama olmayacak. Hem EXPO heyetimize hem ülkemize hem de Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir proje ürettiğimizden eminim. Sizleri tekrar Aralık ayında misafir etmek istiyoruz. İnşallah o buluşmamızda proje genel hatlarıyla çok daha iyi ortaya çıkmış olacak ve çok daha iyi değerlendirme yapmanıza fırsat verecek. Kuşkusuz kendilerinin bizleri yönlendirmesiyle hem bugün hem de gelecek için projelerimizi daha anlamlı daha güzel hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz projemizle ilgili her türlü katkı ve desteği bizlere sağlıyorlar. İnşallah EXPO Yönetimini ve AIPH heyetimizi mahcup etmeyeceğiz, biz de mahcup olamayacağız" dedi.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise iklim değişikliği ve şehirleşmede doğanın önemine dikkat çekerek, şurnları kaydetti:

“ İklim değişikliği ve değişen koşullarda yeşil alanların ve yeşil dünyanın çok daha önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sizin de düzenleyeceğiniz EXPO 2023 bunun için önemli bir rol oynuyor. Şehirlerin geleceği yeşilde yani doğadadır. EXPO’lar da bunu insanlara anlatmamız için çok önemli. Ülkenin bu bölgesinde çok büyük bir bahçecilik endüstrisi yok. Tabi aynı zamanda vatandaşlarımıza bahçecilik endüstrisini göstermek için de çok büyük bir fırsat.”

Briercliffe, “Bu bahçecilik elementleri tabi ki bugün tamamlanmayacak. Bizim sizden beklentimiz, EXPO 2023 öncesinde bahçecilik elementlerinin veya planlamasının nasıl olduğunu duymaktır. Dünyanın karşılaştığı ekonomik ve Covid-19 gibi sorunlar göz önüne alındığında sizin yaptığınız gibi uluslararası bir etkinliği düzenlemek çok zordur ve sizler iyi bir iş yapıyorsunuz. Biz bu zorluklar içerisinde bu projeleri yaptığınızı çok iyi anlıyoruz. Biz de AIPH markasının da önemli olduğunu göz önüne alarak çok iyi bir iş çıkmasını önemsiyoruz. Bizim temel amacımız bu kalite standardını korumak ve size de çok başarılı bir etkinlik kazandırmak. Sizin çok başarılı olmanızı ve her iki tarafında gurur duyacağı bir etkinlik olmasını istiyoruz. Bu ziyaretimizden açılış tarihine kadar çok iyi bir iletişim olmasını temenni ediyoruz. Saha ziyaretimiz sonrasında biz de değerlendirmelerimizi Yönetim Kurulu toplantısında ele alacağız. EXPO 2023’deki ilerlemeye iyimser ve çok ümitli bakıyoruz” ifadelerini kullandı.