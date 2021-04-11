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Ağaç dallarına takılan balıkçılı jandarma kurtardı

Kahramanmaraş’ta ağaç dallarına takılan balıkçıl jandarma ekiplerince kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ 11.04.2021, 13:27
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Ağaç dallarına takılan balıkçılı jandarma kurtardı

Kahramanmaraş’ta ağaç dallarına takılan balıkçıl jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altunelma Mahallesi kırsa bölgede devriye görevini yürütürken ağaç dallarına takılı halde mahsur kalan bir balıkçıl gördü.

Ekiplerin yardımıyla kurtarılan kuş doğal yaşam alanına bırakıldı.
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