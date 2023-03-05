Afşin’de TOKİ konutları için ilk kazma vuruldu

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 501 adet TOKİ konutu için inşaat çalışmaları başladı.

Deprem felaketinin yaşandığı Afşin’de TOKİ konutları için inşaat çalışmaları başladı. İlk olarak yapımına başlanan 501 adet konut 24 bloktan oluşacak. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in detaylarını paylaştığı projede, konutlar için gerekli tüm analizler gerçekleştirilerek bu analizlere göre sağlam kaya zemin üzerinde temel kazılarına başlandı.

TOKİ konutları hakkında açıklamada bulunan Afşin Belediye Başkanı Güven: “Asrın felaketini yaşadığımız bu zorlu sürecin ilk anından itibaren, yaraların sarılması için devletimizin de desteği ile yoğun uğraşlar veriyoruz. Şimdi de kalıcı konutlar için ilk kazmanın vurulduğu yerlerden biri olan Afşin’imizdeki depremzedelerimiz için kısa sürede teslim edebileceğimiz TOKİ inşaat çalışmaları başladı. Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese karşı şükran doluyum. Vatandaşlarımızın yaşamış olduğu felaketin izlerini silmek için devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Kalıcı konutlar başta olmak üzere bütün ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. TOKİ kalıcı konutlarımızın da 180 gün gibi kısa bir sürede depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanıyor. Yaralarımızı hızla sarıyor, devletimiz ve milletimizin birlik beraberliği ile Afşin’imize eski günlerinden daha güzel bir gelecek hazırlıyoruz.” Dedi.

Afşin’de Yeni Meydan Projesi Hazırlıkları Devam Ediyor

Yaşanan deprem felaketi sonrası kullanılmaz hale gelen Afşin Belediye Hizmet Binası yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak meydan projesi için çalışmalar devam ediyor. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, projenin gerçekleştirileceği alanda etüt incelemesi yaparak açıklamada bulundu. Güven; “Belediye binamızın yerine yapılacak olan meydan projemiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Deprem felaketinin başından beri bizlerden desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emek veren tüm ekiplere teşekkürlerimi sunarım. Afşin’imizi hep birlikte eski güzel günlerine döndüreceğiz.” şeklinde ifade etti.