Afşin’de "Açık Hava Etkinlikleri"ne yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerde düzenlediği Açık Hava Etkinlikleri’nde yeni adres Afşin oldu. Şehit Ömer Erüstün Parkı’nda gerçekleştirilen bando konseri ve film etkinliği minikler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Kısa süre önce Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinde gerçekleştirilen etkinlikler, bu defa Afşinlilerle buluştu. İlçedeki Şehit Ömer Erüstün Parkı’nda gerçekleştirilen bando konseri ve film gösterimi vatandaşlardan tam not alırken, minikler tarafından da ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi bando takımının eserleriyle renk kattığı gecede, 15 Temmuz’da yaşanan demokrasi mücadelesini konu edinen Şafak Vakti film gösterimi de gerçekleştirildi.