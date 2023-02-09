80 saat sonra inanılmaz kurtuluş

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan kadın, Samsun Tekkeköy Belediyesi personelinin de yer aldığı ekip tarafından 80 saat sonra göçük altından sağ kurtarıldı.

Birçok ilde yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremler sonrası kurtarma çalışmaları 80. saate girerken Kahramanmaraş’tan sevindiren bir haber geldi. Tekkeköy Belediyesi, Trabzon itfaiyesi, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda orta yaşlarda kadın 80 saat sonra göçük altından kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesi Aslı Sokak’ta bulunan Yıldızkent Sitesi‘ndeki 5 katlı binada yapılan çalışmada enkazdan sağ çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.