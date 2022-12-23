8 yıl 4 ay hapis cezası alan uyuşturucu taciri tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan şahıs polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipler amirliğine bağlı polislerin yaptığı çalışma da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlamak” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. tespit edildi. Tespit edilen H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezası kesinleşen şahıs önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.