54 yaşında hem gazeteci, hem öğrenci

Kahramanmaraş’ta yaşayan 35 yıllık gazeteci Mustafa Nuri Şirin (54), üçüncü üniversite öğrenimini tamamlamak için sınavlarda ter döküyor.

Genç yaşlarda örgün üniversite eğitimi için gittiği Adana’da gazetecilik mesleğine de adım atan Şirin, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) İktisat bölümündeki okul yıllarının ardından yeniden memleketine döndü.

Basın sektöründe uzun yıllar yerel ve ulusal yayın yapan organlarında gazetecilik mesleğini yerine getiren Şirin, bu arada okuma sevdasından da bir türlü vazgeçmedi.

Önceki yıllarda yüksek lisans için ALES sınavlarına da giren Şirin, geçen yıl Eskişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden mezun oldu.

Şimdilerde ise kendi kurduğu internet haber sitesinde Genel Koordinatörlük görevini sürdüren gazeteci Şirin, 2021-22 öğretim yılında da bu kez de İlahiyat programına kayıt yaptırdı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün hemen öncesinde güz dönemi sınavlarına giren Mustafa Nuri Şirin; "Okumanın yaşı yok. İnsan beşikten mezara kadar devamlı bir şeyler öğreniyor. Hem gazetecilik hem de öğrencilik, ayrıca gençlere örnek olabilmek te çok güzel bir duygu. Şimdiki hedefim ise Adalet mezunu olarak DGS ile Hukuk Fakültesi’ne girebilmek. Ayrıca öğrencilik insanın beynini de devamlı zinde tutuyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bu vesile ile tüm gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.