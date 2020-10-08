40 yıldır semer yaparak ailesinin geçimini sağlıyor
KAHRAMANMARAŞ’TA 40 YILDIR SEMER YAPARAK AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLAYAN ESNAF TEKNOLOJİYE RAĞMEN MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Kahramanmaraş’ta 40 yıldır semer yaparak ailesinin geçimini sağlayan Ömer Mankır, semerciliğin korunması gerektiğini söyledi.
At ve eşeğin yerini otomobillerin almasıyla bu mesleğin yok olma aşamasına geldiğini fakat buna rağmen mesleğini devam ettirdiğini söyleyen tarihi kapalı çarşı esnafından Ömer Mankır (57) semerciliğin el sanatı olarak görülüp koruma altına alınması gerektiğini söyledi.
Semer fiyatının 200 TL ile 250 TL arasında değiştiğini belirten Mankır, “Eskiden köylerde herkes at ve eşekle yolculuk yapardı. Artık kimse bir yere giderken eşeğe binmiyor. Herkes araba kullanmaya başladı. Haliyle semercilik cazibesini yitirdi ama biz ekmeğimizin peşindeyiz. Dedemin mesleğini sürdürmeye çalışıyorum. Benden başka da semerci kalmadı. Köylerden ve diğer illerden gelen siparişleri yaparak devam ediyorum" dedi.
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