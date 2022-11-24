345 yıllık geçmişe sahip Osmanlı eseri: "Acemli Camii" 100 yıldır hafız yetiştiriyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem eserlerinden 345 yıllık geçmişe sahip Kahramanmaraş’taki Acemli Camii, hem tarihi dokusu ile hem de hafız yetiştirme kursları ile geleceğe ışık tutuyor.

Kentte Onikişubat ilçesi Şehit Evliya (Acemli) Mahallesi’nde yer alan ve şehir merkezinde ilk ve tek Osmanlı eseri olma özelliğiyle dikkat çeken Acemli Camii, 345 yıllık geçmişi ile hem tarihe ışık tutuyor hem de 100 yılı aşan hafız yetiştirme kursuyla geleceğe ışık tutuyor.1909 yılından 1918 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin padişahlığını yapan Sultan Mehmed Reşad Han (V. Mehmet) döneminde, Hacı İbrahim Evliya tarafından 1912 yılında yeniden yaptırılan tarihi camii ve medrese, manevi atmosferi ve tarihi dokusu şehrin tarihi kültürü açısından önemli bir yere sahip olduğu biliniyor.

Orijinal özelliklerini muhafaza etmeyi başaran tarihi cami, tek kubbeli camiler sınıfına girerken yapının inşasında kullanılan sarımtırak renkte kesme taş malzemeler hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekerek ziyaretçileri ağırlıyor. Caminin bahçesinde yer alan abdest alınması için yer hizasında yapılan, gün boyunca akmaya devam eden iki küçük havuzun anlamı ise bedenen ve ruhen arınmak anlamına geldiği biliniyor.

Küçüklüğünden bu yana Şehit Evliya (Acemli) Mahallesinde ikamet ettiğini dile getiren Emrah Celayir, mahallesinde bulunan caminin tarihi açıdan önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Bu camimiz çok eskiye dayanan bir camidir ve mahallemiz için de oldukça önemli. Çok uzun yollardan gelerek burayı ziyaret eden insanlar var. Camimizde bulunan havuzların güzelliği her yerde yok. İnsanların gelip görüp, keşfedilmesi gereken yer burası” dedi.

Acemli Cami İmamı Ali Ateş ise, “Camimiz 1668 yılında İskenderbey tarafından yapılmıştır. Bu cami 1900’lü yıllarda yıkılınca Hacı İbrahim Bey tarafından 1912 yılında yeniden yapılmıştır. Bu cami Osmanlı’nın Kahramanmaraş’ta kubbeli eserler tarzında ilk eseridir. Camimizde bulunan 2 havuz kaynak sularından beslenir ve halen günümüzde de bu durum devam etmektedir. Burası cami ve külliye şeklinde yapılmıştır ve medreselerde öğrencilerimiz hafızlık eğitimi görüyor” diye konuştu.

Tarihi dokusunun yanı sıra bir asırdan fazla sürede binlerce hafız yetiştirip mezun veren caminin hafızlık eğitimi hakkında da bilgi veren Ateş, “Öğrencilerimiz burada sabah namazı ile başlayıp yatsı namazına kadar hafızlık eğitimi görüyor. Biz burada bir Müslümanın öğrenmesi gereken farz ibadetleri öğretiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz burada hem imamlık hem de müezzinlik tecrübesi kazanıyor” diye konuştu.