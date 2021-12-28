23 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü kovalamacayla yakalandı

Kahramanmaraş’ta silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve daha birçok suçtan kaydı olan H.A.K. (24) isimli şahısın Fevzipaşa Mahallesi Kale civarında bir kahvehanede olduğunu tespit etti. Polisi karşısında gören şüpheli, kaçmaya başlasa da kaçışı uzun sürmedi. Polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonunda kıskıvrak yakaladı.

Şahısın daha önce de birçok kez bıçak kullanmak suretiyle insanların ellerindeki cep telefonunu zorla alarak kaçtığı ve bu suçlardan da yargılandığı ortaya çıktı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.