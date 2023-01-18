18 yıl hapis cezası alan hırsızlık şüphelisi yakalanıp tutuklandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 18 yıl 28 gün hapis cezası alan şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hapis cezası kesinleşip yakalama kararı olan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan 18 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H’nin adresi tespit edildi. Şahıs polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.