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04.03.2022, 13:50 1581

KADINLAR NEDEN YÖNETİM KURULUNDA?

Tümay MERCAN

Tümay MERCAN

İş dünyasında kadınların sayıca artması, yönetim kademelerine gelmesi, farklı bir bakış açısı getirmesi başarıyı artırıyor. Çok normal. İki cinsin bakışı farklı ve bir araya gelince doğru bulunuyor.

Kadınlar şirketlerin yönetim kurullarında daha fazla yer almaya başladı. Bu zamanda bu normal durumun haber olması bile aslında bana tuhaf geliyor. Şirketler değişen zaman, teknoloji ve iş süreçlerini kolayca anlayıp kabulleniyor ama yönetim kurulu koltuklarının kadınlara bırakılması zor oluyor. Oysa baksanız herkes değişim ve iyileşmekten yana. Birçok kurum farkında. İş dünyasında kadınların sayıca artması, yönetim kademelerine gelmesi, farklı bir bakış açısı getirmesi başarıyı artırıyor. Çok normal. İki cinsin bakışı farklı ve bir araya gelince doğru bulunuyor. Ayrıca kadın çalışanların sayıca arttığı bir ortamda kadın yöneticilerin de olması normal değil mi? Demek ki normal değil veya alışıldık değil ki yönetim kurulunda kadın olan şirketlere ödüller bile veriliyor. Doğrusu bu zamanda ve hala böyle bir durum olmasına, şaşırıyorum.

1- “Yönetim kurulunda kadın mı, neden, erkekler de pek ala yönetiyor” diyenlere,

2- Yönetim kurulunda kadın var diye ödül verilenlere. Diyorum ki enerjimizi bunu düşünmeye harcayacağımıza işi kim iyi yapıyorsa o alsın, erkekler koltuklarını bırakmaya korkmasın. Hayat bunları düşünecek kadar uzun değil.

Ekonomi bunlarla oyalanacak kadar rahat değil. Her konuda değişim, gelişim diyenler konu kadın yöneticiye gelince tutucu olabiliyorlar.

Evet, kadınlar neden yönetim kurulunda?

  • Yönetim konu, sorun ve stratejilerine daha farklı bakabilmek için
  • Sorunları çözebilmek için
  • Toplum ve kadın çalışanları daha iyi anlamak için
  • Rekabette üstünlük sağlamak için
  • Elle tutulur ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak için...

Daha ne olsun. Aile şirketlerinde, geçmişte, 1. kuşakta şirketi kurucu erkeklerin eşleri genellikle çalışmayan, evde gelecek nesilleri yetiştiren, onlarla ilgilenen kişilerdi. O günün ortamında kadınların çalışma hayatına girmesi yaygın da olmadığı için kurucu eşleri çalışma hayatında bulunmadı ve yönetim kurullarında erkekler çoğunlukta oldu. Fakat aileler kalabalıklaşıp yeni neslin iyi eğitim alması, kız çocukların kendine güvenerek yetişmesi, dünyayı tanımasıyla durum değişti. Aile şirketlerinde veya diğer farklı yapılı şirketlerde herkes bunun farkında olsa da kadınların bilgili ve yönetici olduğunu kabul etmekte iş dünyasının bazı kesimleri zorlanıyor. Şimdilik biraz böyle gider. 5-10 yıl içinde bu konu tartışılmaz bile. Zaman hızla değişiyor. Konu şirketlerin rekabet gücü, yönetim becerisine gelince işi en iyi kim yapacaksa ona teslim etme eğilimi artacak ve giderek kadınlar iş hayatında hakim olacaklar diye düşünmekteyim. Çünkü erkekler rahata alışacaklar.

Kadınlar çalışıp didinirken erkekler rahatı fark edip eh, biraz da hayatlarını yaşayacaklar. Rahatlığın tadını alacaklar. Çünkü yaşamla ilgili bakış açıları da değişiyor. Ayrıca, erkekler yanlış iş yaptığı, hatalı karar verdiği zaman diğer erkekler bu durumu tolere edebiliyor ve konuyu büyütmüyorlar. Fakat kadınlar yanlış yaptığında hem erkekler, hem de kadınlar tarafından topa tutuldukları için, kadınların yanlış yapma durumları pek olmuyor. Evet kadın detaycı ama doğru iş yapmaya odaklı. Bir kadın hangi konumda olursa olsun diğer kadının yaşadığı zorluğu anlayabiliyor. Yani karar verici kadınların sayısının artması aslında ülkeye katkı sunuyor. Yani ülke menfaati için kadınlar yönetim kurulunda. Sözün özü, kadınlar giderek zorlanmadan yönetim kurullarında daha fazla kendilerine yer bulacaklar. Demişti dersiniz. Sahi, sizin kurumda durum nasıl?

Yazarın Önceki Makalesi
Mustafa KÖKER
Mustafa KÖKER
YIKMAK KOLAY AMA YAPMAK DAHA KOLAY
08 Aralık 2011
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