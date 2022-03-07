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Kadın PÖH'ler Nene Hatun'un izinde!
Güncel
07.03.2022, 09:58
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Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timinde görev yapan kadın polisler, kentin zorlu coğrafyasında Nene Hatun’u örnek alarak terörle mücadele görevlerini kararlılıkla sürdürüyor.
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