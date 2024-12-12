Maçtan dakikalar
5. dakikada Samet Akaydin’in, kaleci Dominik Livakovic’e geri pasında araya giren Gorka Guruzeta topla ceza sahası içine girdi. Guruzeta’nın, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ tarafına verdiği pasta Inaki Williams meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
27. dakikada Sofyan Amrabat’ın kaptırdığı topla ceza sahası içinde giren Gorka Guruzeta’nın kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.
42. dakikada Allan Saint-Maximin’in pasında topla buluşan Sebastian Szymanski’nin ceza sahası dışının sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
45. dakikada Ohian Sancet'in pasında sağ kanatta topu alan Inaki Williams'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
52. dakikada Inaki Williams’ın sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Alex Berenguer’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
63. dakikada hızlı gelişen atakta Ohian Sancet’in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
68. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Dusan Tadic’in ortasında arka direkte Edin Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Julen Agirrezabala’da kaldı.
69. dakikada orta sahada Mert Müldür’ün orta sahada Inaki Williams’a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Irfan Peljto, Mert’e sarı kart gösterdi. Müsabakada ikinci sarı kartını gören Mert Müldür kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin (Çağlar Söyüncü dk. 46), Alexander Djiku, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski (Edin Dzeko dk. 61), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 73), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 73), Youssef En Nesyri
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Athletic Bilbao: Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez (Daniel Vivian dk. 46), Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar (Benat Prados dk. 67), Inigo Ruiz De Galarreta, Inaki Williams (Mikel Vesga dk. 85), Ohian Sancet, Nico Williams (Alex Berenguer dk. 37), Gorka Guruzeta (Unai Gomez dk. 67)
Yedekler: Unai Simon, Alvaro Djalo, Inigo Lekue, Oscar de Marcos, Unai Nunez, Nico Serrano, Adama Boiro
Teknik Direktör: Ernesto Valverde
Goller: Inaki Williams (dk. 5 ve 45) (Athletic Bilbao)
Kırmızı kart: Mert Müldür (dk. 69) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Yeray Alvarez, Unai Gomez, Ohian Sancet (Athletic Bilbao)
Oğuzhan Ort - Samet Yalçın