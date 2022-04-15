Joe Biden'ın boşlukla tokalaşması sosyal medyada viral oldu!

ABD'de bir üniversitede, ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili bir konuşma yapan Başkan Biden, karşısında kimse olmamasına rağmen boşlukla tokalaştı. Kendi kendine tokalaştıktan sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrıldı. Biden bu hareketiyle ne yapmak istedi? Neden boşlukla tokalaştı? Tüm vatandaşların aklında bu hareketi büyük bir soru işareti oluşturdu. Bu hareketiyle sosyal medyada gündem oldu.

NE YAPMAK İSTEDİĞİ İLE İLGİLİ BİRÇOK YORUM GELDİ

O yorumlardan biri de Biden'ın sahneden ayrılırken hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda kafasının karıştığı ve yönlendirme beklediği için el hareketini yaptığı oldu.

'Biden hava ile tokalaşmış olabilir' gibi esprili yorumlar da sosyal medyada yerini aldı.

YAŞI VE AKIL SAĞLIĞI GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı'nın bu görüntülerinden sonra yaşı ve akıl sağlığı tartışma konusu oldu.

ABD HALKI ALIŞKIN OLSA DA DÜNYADA HAREKETLERİ ÇOK KONUŞULUYOR

Benzer örnekler arasında, ayakta uyumak, uçağa binerken basamaklardan düşe kalka çıkmak, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eşini karıştırmak var.

TEXAS SENATÖRÜ TED TEXAS'DAN GÖZ EMOJİLİ YORUM

Olaydan sonra Texas Senatörü Ted Cruz sosyal medyaya düşen görüntüleri Twitter hesabından bir göz emojisi eşliğinde paylaştı.

YALNIZCA TEXAS SENATÖRÜ DEĞİL KONU İLE İLGİLİ BİRÇOK YORUM GELDİ

Kaliforniya Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon, "İşi başkanı iyi göstermek olan Beyaz Saray ve Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum gerçekten tuhaf" dedi.

Tennessee'nin yaklaşmakta olan Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Kongre için yarışan politikacı Robby Starbuck ise "Ah adamım. Müzik durumu 10 kat daha kötü hale getiriyor. Bu adam Başkan olmaya uygun değil" dedi.