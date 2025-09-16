Japonya, 55 yıldır üst üste bu alanda rekor kırıyor ve dünyanın en uzun yaşam beklentisine sahip ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor. Yetkililer, uzun ömürlü bireylerin toplum için değerli birer tecrübe kaynağı olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Takamoro Fukoka, 84 bin 784 kadın ve 11 bin 879 erkekten oluşan bu özel grubu tebrik ederek “Toplumun gelişimine yaptıkları katkılar için minnettarız” dedi.

Veriler, her yıl Eylül ayında kutlanan “Yaşlılar Günü” öncesinde açıklandı. Bu özel günde 100 yaşına ulaşan kişilere başbakan tarafından tebrik mektubu ve gümüş kupa gönderiliyor. Bakanlık bu yıl 53 bin 310 kişiye kutlama paketi ulaştırıldığını açıkladı.

Sağlıklı Yaşam ve Uzun Ömür Sırrı

Uzmanlara göre Japonya’daki uzun yaşam beklentisinin başlıca nedeni kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinden ölümlerin düşük seviyede olması. Ülkede obezite oranları, özellikle kadınlarda, dünyanın pek çok yerine kıyasla oldukça düşük. Japonlar kırmızı eti sınırlı tüketirken, sebze ve balığa ağırlık veriyor.

Bunun yanı sıra ileri yaşlarda bile aktif kalmaları, düzenli yürüyüş ve toplu taşıma kullanımı da sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlıyor. 1928’den bu yana her sabah yapılan “Radio Taiso” isimli kısa egzersiz programları, Japon kültürünün bir parçası olmaya devam ediyor.

En Yaşlılar Belli Oldu

Japonya’nın en yaşlı kişisi, Nara yakınlarında yaşayan Şigeko Kagava. Ülkenin en yaşlı erkeği ise Iwata kentinde yaşayan 111 yaşındaki Kiyotaka Mizuno.

Kayıtlar Geçmişte Soruşturma Konusu Olmuştu

2010 yılında yapılan incelemelerde, bazı ailelerin emekli maaşlarını almaya devam etmek için yaşlı yakınlarının ölümünü bildirmediği ortaya çıkmıştı. Başkent Tokyo’da 111 yaşında olduğu düşünülen bir kişinin, ölümünden 32 yıl sonra evinde bulunan kalıntıları ülkede geniş çaplı soruşturmalara yol açmıştı.

Dünyanın En Yaşlısı İngiltere’de

Nisan ayında Brezilyalı rahibe Inah Canbarro Lucas’ın 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yaşayan en yaşlı insan unvanı İngiltere’ye geçti. 1909 doğumlu Ethel Caterham, Ağustos ayında 116’ncı yaşına girdi ve hâlen hayatta olan en yaşlı kişi olarak kabul ediliyor.