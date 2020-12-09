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Jandarmanın elinden kaçırılan kızını annesine teslim eden baba konuştu

Güncel 09.12.2020, 16:17
Jandarmanın elinden kaçırılan kızını annesine teslim eden baba konuştu
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Türkiye’de hamile kaldı, 2 çocuğunu da İngiltere’de doğurdu
- Annesine teslim edilen Şariban’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu