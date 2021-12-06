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Jandarma mağdur vatandaşların evlerini temizledi

Güncel 06.12.2021, 18:47
Jandarma mağdur vatandaşların evlerini temizledi
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu.