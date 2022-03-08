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Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi

Güncel 08.03.2022, 17:22
Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi
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Eskişehir’de jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.