Deniz tutkusunu dayanışma, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temalarıyla otomotiv dünyasını bir araya getiren bu prestijli iş birliği, JAECOO’nun “Refined Adventurer” (Zarif Kâşif) felsefesini Ege’nin rüzgarına taşıdı.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası JAECOO, yenilikçi teknolojisi, zarif tasarım anlayışı ve keşif odaklı marka vizyonuyla geleceğin maceraperestlerine ilham vermeye devam ediyor. JAECOO, her yıl Bodrum açıklarında gerçekleşen ve uluslararası katılımcıları bir araya getiren The Bodrum Cup’ın Gold sponsoru oldu. Denizcilik kültürüyle otomotiv dünyasını buluşturan bu prestijli iş birliği, JAECOO’nun “Refined Adventurer” (Zarif Kâşif) felsefesini Ege’nin rüzgarına taşıdı. Bir hafta boyunca hem denizde hem karada süren festivalde, binlerce yelkenci Yalıkavak, Iasos ve Bodrum rotalarında beş etaptan oluşan yarışta mücadele etti. JAECOO’nun Gold sponsorluğunda düzenlenen etkinlik boyunca yelkenler, doğanın gücü ve insanın sınır tanımayan keşif arzusu adına açılarak heyecan dolu yarışlara ve eşsiz manzaralara ev sahipliği yaptı. The Bodrum Cup’ta JAECOO’nun destekçisi olduğu JAECOO Colombaio yarışçıları, 37. Yıl Özel Kupa 2.’lik ödülünün sahibi oldu. Bu özel ödülü, JAECOO Türkiye Marka Müdürü Zeren Bektaş’ın elinden aldılar.

Denizde Tutku, Karada Güç: JAECOO 7

Etkinlik kapsamında JAECOO, misafirlerini Bodrum Marina’daki özel lounge alanında ağırladı. Davetliler, markanın güçlü ve sofistike tasarımıyla dikkat çeken JAECOO 7 modelini yakından inceleme ve test etme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca sergilenen JAECOO 7, ileri teknolojiyle donatılmış 4x4 sürüş sistemleri ve zamansız tasarım diliyle büyük beğeni topladı. JAECOO, denizlerdeki cesaret ve dayanıklılığı karada yeniden tanımlayarak, “macera” kavramını lüksle buluşturdu.

Etkinliğe katılan JAECOO Türkiye Marka Müdürü Zeren Bektaş, bu iş birliği hakkında “The Bodrum Cup, özgürlük, doğa ve tutku kavramlarının bir araya geldiği özel bir yelken yarışı etkinliği. JAECOO olarak biz de bu değerleri markamızın kalbinde taşıyoruz. Bu nedenle The Bodrum Cup’ın bir parçası olmak bizim için sadece bir sponsorluk değil, markamızın ruhunu yansıtan bir deneyim oldu. Bu sponsorlukla yelken sporuna ilginin artmasına, denizcilik kültürünün yaygınlaşmasına ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalığın gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu ruhu paylaşan, doğa ve keşif odaklı etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

JAECOO, denizlerdeki özgürlük duygusunu karada da yaşatmak için tasarladığı modelleriyle, doğayla uyum içinde ama şehirli bir tarzla ilerliyor. 37. The Bodrum Cup iş birliği, markanın Türkiye’deki premium konumlandırmasını güçlendirirken, keşfetmeyi seven, özgür ruhlu kullanıcılarla doğrudan bir bağ kurdu.