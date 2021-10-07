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İznik'te arkeologları şok eden büyük keşif

Güncel 07.10.2021, 09:57
İznik'te arkeologları şok eden büyük keşif
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- Bazilikanın duvar kazısı sırasında ortaya çıkan eros figürlü 2 ayrı lahit içerisinde bulunan mumyalanmış cesetler müzeye kaldırıldı