Zübeyde Hanım ölümünün 100. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 100. yılında İzmir Karşıyaka’daki kabrinin başında anıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hem Atamızın annesine, hem onun en büyük mirası cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Ocak 1923’te hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka’daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Zübeyde Hanım’ın 100. ölüm yıl dönümü için düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmenin büyük gururunu yaşadıklarını söyledi. Yüzyılını dolduran cumhuriyetin, yeni bir yüzyıla kapılarını açtığını hatırlatan Başkan Soyer, herkesin yeni bir yüzyıla giriyor olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Cumhuriyeti ileri taşıma mirası

Yüzyılını dolduran cumhuriyetin, yeni bir yüzyıla kapılarını açtığını hatırlatan Başkan Soyer, herkesin yeni bir yüzyıla giriyor olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Bu gururun aynı zamanda herkesin sırtına büyük bir sorumluluk yüklediğini de vurgulayan Soyer, “Bu gururun doğurduğu sorumluluk şu; Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman atalarımız cumhuriyeti kurarak, bu topraklarda özgürce, bağımsız şekilde, mutluluk içerisinde yaşamamıza imkan verdi. Atalarımız bize bu emaneti bırakırken, onu korumak, ileriye taşımak gibi bir sorumluluğu da miras bıraktı” diye konuştu.

“Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hem Atamızın annesine sahip çıkmak üzere İzmir olarak buradayız. Hem de onun en büyük mirası en büyük emaneti Cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşımak için yine buradayız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hem Atamızın annesine, hem onun en büyük mirası cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Törene, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile eşi Nesrin Kırgöz, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler, çocuklar ve İzmir’in yanı sıra farklı kentlerden gelen çok sayıda yurttaş katıldı.

Öte yandan, törende Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın konuşmalarının arından Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı Yiğit Efe Ümütlü, Zübeyde Anne adlı şiiri okudu. Tören, Zübeyde Hanım’ın kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.