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Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü

İZMİR (İHA) – Bergama Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sancaktepe’yi penaltılarla eleyerek bir üst tura çıktı.

İZMİR 29.09.2021, 17:53
Ziraat Türkiye Kupasında Bergama Belediyespor penaltılarla güldü

İZMİR (İHA) – Bergama Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Sancaktepe’yi penaltılarla eleyerek bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bergama Belediyespor, Menemen İlçe Stadında Sancaktepe’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, Cemilcan Eryılmaz’ın 5. dakikada attığı golle konuk ekip üstünlüğü ile tamamlandı. Bergama Belediyespor, 77. dakikada Şerafettin Bodur ile bulduğu golle maçı 1-1’lik skorla tamamladı.

15’er dakikalık uzatma devreleri de 1-1’lik beraberlikle tamamlanınca seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4’lük üstünlük sağlayan İzmir ekibi, bir üst tura adını yazdırdı.

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