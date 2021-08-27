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Zafer Kupası Selçuk’ta

Selçuk Belediyesinin ev sahipliğini yapacağı Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, 28 Ağustos’ta Selçuk Pamucak Sahili’nde başlıyor. Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenleniyor.

İZMİR 27.08.2021, 14:39
Zafer Kupası Selçuk’ta

Selçuk Belediyesinin ev sahipliğini yapacağı Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, 28 Ağustos’ta Selçuk Pamucak Sahili’nde başlıyor. Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenleniyor.

Pamucak Sahili, Selçuk Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları ile ilk kez yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yelken yarışlarına birçok yelken kulübünden katılan yaklaşık 120 sporcu, 12 farklı kategoride Zafer Kupası için yarışacak. 3 gün sürecek yarışların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Yelken Yarışları Kupa Töreni düzenlenecek.

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