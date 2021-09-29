Yurt arayan gençlere İzmir Büyükşehir Belediyesi kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, barınma sorunu çeken öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesinin ilk aşamasında misafirhanelerin kapıları açıldı. Öğrenciler, Balçova ve Karşıyaka’daki tesislere yerleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında önemli adımlar atıldı. “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” adıyla planlanan; “Yurt”, “Dayanışma” veya “Gönüllü Aileye Katılım” seçeneklerinin yer aldığı projenin ilk ayağı olarak Balçova’da bulunan Umut Atölyesi’ne ve Karşıyaka’daki Örnekköy Sosyal Tesisi’ne öğrenciler yerleştirilmeye başlandı.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için en ince ayrıntıya kadar düşünülerek tasarlanan misafirhaneler kullanıma hazırlandı. Güvenlik önlemleri ve hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu misafirhanelerde, tek ya da iki kişilik odaların yanı sıra; mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları bulunuyor. Aileleriyle birlikte İzmir’e gelerek misafirhanelere giriş yapan öğrenciler projeden duydukları memnuniyeti aktardı.

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanan ve Balçova’daki misafirhaneye yerleşen Lizge Karakoç, “Barınma sorunu öğrencilerin en temel sorunlarından bir tanesi. Uzun zamandır da çözülemeyen bir sorun. KYK yurtları çok az kişiye çıkıyor. Çok fazla öğrenciye çıksa bu problem çözülebilse; ama böyle bir şey de mümkün değil. Bir eve yerleşmek isteseniz çok pahalı. Öğrencilere daha fahiş fiyatlara kiralamaya çalışıyorlar. Sonra insanlar kara kara düşünüyor, nerede kalacağım diye. Belediyenin barınma sorununa el atması güzel. En azından bir sorunumuzu halletmiş olduk. Kapısını çalacağımız bir yer biliyoruz” diye konuştu. Kızı Lizge’yle birlikte İzmir’e gelen anne Türkan Karakoç da, “Küçük bir şehirden, Elazığ’dan geldim; ama buradaki belediyecilikle kendimi başka bir ülkeden başka bir ülkeye gelmiş gibi hissettim. Belediyenin buradaki insanların yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu gözlemledim. Bunlar olumlu şeyler. Bunlar bizim yaşayamadığımız yerler. Gönül rahatlığıyla kızımı buraya emanet edip gideceğim. Bunu bir anne olarak en samimi duygularımla söylüyorum” dedi.

“Aile ortamı var, kendimi şanslı hissediyorum”

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Bölümünü kazanan ve Umut Atölyesi’ne giriş yapan Kader Polat da, “Manisa’nın Alaşehir ilçesinden geliyorum. Başvuruda bulunmuştum ve burası da beni barındırmak istedi. Binayı gezdim, gayet de güzel, beğendim. Çok iyi bir aile ortamı var. Kendimi hiç yalnız hissetmeyeceğimi ve o yüzden şanslı olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.