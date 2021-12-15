Yunus Emre’yi anlattığı programla Sedat Simavi Ödülü kazandı

Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi Uzmanı Turgut Onarır, üniversite radyosunda yayınlanan hazırlayıp sunduğu “Bizim Yunus: Aşk ve İrfan İnsanı Yunus Emre” adlı belgesel nitelikli radyo programı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği 45. Sedat Simavi Ödülleri Radyo Dalı’nda Övgü Ödülü kazandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri, Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle 45. kez sahiplerini buldu. 9 dalda 21 kişinin ödül aldığı törende, Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi Uzmanı Turgut Onarır, vefatının 700’üncü yılı nedeniyle Yunus Emre’nin yaşam öyküsünü; düşünceleri, sözleri ve öğütleriyle birlikte aktaran ve Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu radYU’da yayınlanan radyo programı “Bizim Yunus: Aşk ve İrfan İnsanı Yunus Emre” ile Radyo Dalı’nda Övgü Ödülü’ne layık görüldü.

Övgüye değer görüldü

TGC açıklamasında, “Bir üniversite radyosunun yayın geleneği kazanmasına katkı sağlayacak nitelikli içerik üretimini Yunus Emre’nin felsefi anlayışı üzerine oluşturması ve bu prodüksiyonu, Yunus Emre’nin esas fikirlerini atlamadan gerçekleştirebilmesi” nedeniyle seçici kurul tarafından övgüye değer görüldüğünü belirtti. Ödülünü TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir’den alan Turgut Onarır, her dönemin şairi olarak yaşayan, sabır, hoşgörü ve iyilik değerlerini benimsemeye yönelik telkinleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık saçan ve öğütleriyle yol gösteren büyük Türk düşünürü Yunus Emre’nin yaşam öyküsünü; düşünceleri, sözleri ve öğütleriyle birlikte aktaran bu program ile ödül almanın gurur verici olduğunu söyledi. Onarır, “Sedat Simavi Ödülleri’nde ilk kez bir üniversite radyosunda yayınlanan programın ödüle değer bulunuyor olması, benim için bu ödülü çok daha değerli kılıyor” dedi.